スマホの動きが遅いときの対処法について、ドコモ公式サポートの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「スマホ」の動きが遅いときの対処法です！公式アカウントは「スマホの動きが重い、アプリが突然落ちる、しばらく再起動していない 1つでも当てはまる方、『再起動』で改善する場合があります」と投稿。対処法について「スマホは定期的に再起動することで動作不良やバッテリー負荷の軽減につな