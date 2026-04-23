東京都在住・28歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「城崎温泉 西村屋本館」です。※以下の情報は2026年4月23日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「城崎温泉 西村屋本館」は城崎の歴史と伝統が息づく特別な場所東京都在住・28歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「城崎温泉 西村屋本館」でした。▼数寄屋造りの意匠と、