R&Bシンガーソングライター・Arche（読み：アーキ）が、6月24日にニューアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』をリリースすることが決定した。なお、本作でポニーキャニオンよりメジャーデビューとなる。Archeとして2枚目のアルバムとなる『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』は、前作の1stアルバム『sublimatedl』以来、約1年ぶりとなるフルアルバム。2025年11月にリリースした「Life」、カンテレ×FODドラマ『顔のない患