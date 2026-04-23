R&Bシンガーソングライター・Arche（読み：アーキ）が、6月24日にニューアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』をリリースすることが決定した。なお、本作でポニーキャニオンよりメジャーデビューとなる。

Archeとして2枚目のアルバムとなる『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』は、前作の1stアルバム『sublimatedl』以来、約1年ぶりとなるフルアルバム。

2025年11月にリリースした「Life」、カンテレ×FODドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』オープニング曲の「do for love」、ラッパー／シンガの柊人を客演に迎えた「or (feat. 柊人)」などを収録予定。R&B、HIP-HOPを主軸としながら、Arche独自の世界観を色濃く反映した楽曲が並ぶ作品に仕上がっているとのこと。

初回盤に付属のブルーレイには、1st アルバム『sublimated』のリリースを記念して2025年に開催された1st ワンマンライブ＜the process of sublimation＞のライブ映像を収録。全14曲を全編収録した見応えのある内容となっている。

そして、本作のリリースを記念して、大阪・東京のCDショップにて、アルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』発売記念ミニライブ＆アルバムサイン会を実施する。6月23日の入荷時より、対象店舗でアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』を購入すると、先着でミニライブのイベント参加引換券およびサイン会参加券が貰える。事前予約者が優先対象となるため、早めのチェックがおすすめだ。

さらに、8月には本作を引っ提げたワンマンツアー＜THE PATH OF THE BLACK SHEEP＞を大阪・CONPASS、東京・LIQUIDROOMにて開催。アルバム発表に合わせ、ツアーのキービジュアルも公開された。

チケットは現在「セブン-イレブン先行」が5月6日23時59分まで受付中だ。

■2ndアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』

形態：CDアルバム

価格：

初回盤（CD＋Blu-ray）：6,600円（税込）／PCCA-06473 通常盤（CD Only）：3,000円（税込）／PCCA-06474 リリース：2026年6月24日（水）

配信プレアド／プレセーブリンク：https://lnk.to/THE_BLACK_SHEEP_OF_THE_FAMILY 【初回限定盤映像特典内容】

1st One-man Live「the process of sublimation」（Live at 渋谷WWW／2025.07.06）

01.neon

02.君は知らない

03.YOU NEVER SAY THAT

04.Fill me up

05.2:22

06.SIDE-B

07.言い訳

08.now

09.M.W.N.E.

10.Expired

11.パラサイト

12.addicted

13.you are

アンコール

14.your words 【販売店舗別オリジナル特典】

・Amazon：メガジャケ

・タワーレコード：ステッカーType A

・HMV：ステッカーType B

・楽天：A4クリアファイル

・セブン：アクリルカラビナ型

■＜Arche 2ndAL『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』発売記念ミニライブ＆アルバムサイン会＞

・2026年6月28日（日）＠タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

イベント参加引換券と整理番号付き入場券の引換時間：15:30

優先観覧エリア入場集合時間：16:10 ／ ミニライブ開始時間：16:30

イベント対象店舗：タワーレコード渋谷店・新宿店・池袋店・町田店 ・2026年7月2日（木）＠タワーレコードNU茶屋町店イベントスペース

イベント参加引換券と整理番号付き入場券の引換時間：18:00

優先観覧エリア入場集合時間：18:40 ／ ミニライブ開始時間：19:00

イベント対象店舗：タワーレコード梅田NU茶屋町店・なんばパークス店・あべのHoop店・京都店・神戸店 ※サインはご購入いただいたCDジャケットに行います。当日は忘れずにお持ちください。

※イベント参加引換券、サイン会参加券は数に限りがございます。詳しくは各店までお問合せ下さい。

※イベント参加引換券は、当日整理番号付き入場券と引き換えとなります。 ▼各店舗HP

タワーレコード渋谷店：https://towershibuya.jp/2026/04/23/227915

タワーレコードNU茶屋町店：https://tower.jp/store/event/2026/07/096002

■＜Arche 東阪ツアー2026『THE PATH OF THE BLACK SHEEP』＞

【大阪公演】

日程：2026年8月1日 (土)

時間：開場 17:00／開演 17:30

会場：大阪・CONPASS

チケット：スタンディング 5,000円（税込） ※別途ドリンク代600円 【東京公演】

日程：2026年8月14日 (金)

時間：開場 18:15／開演 19:00

会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM

チケット：スタンディング 5,000円（税込） ※別途ドリンク代600円 「セブンイレブン先行」販売：https://w.pia.jp/t/arche-t/（5月6日（水・祝）23:59まで）