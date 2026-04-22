滋賀県近江八幡市に本社を構えるカネ吉ヤマモトフーズ(カネ吉山本)は、「近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ」と「近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー」が、ジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞したことを発表した。「近江牛｜肉師仕立て」シリーズについて「近江牛｜肉師仕立て」は、“近江牛の美味しさを、もっと身近に、もっと簡単に”手間なく美味しいを叶えるために、電子レンジで温めるだ