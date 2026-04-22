「近江牛｜肉師仕立て」シリーズ2商品がジャパン・フード・セレクション最高賞W受賞



滋賀県近江八幡市に本社を構えるカネ吉ヤマモトフーズ(カネ吉山本)は、「近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ」と「近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー」が、ジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞したことを発表した。

「近江牛｜肉師仕立て」シリーズについて





「近江牛｜肉師仕立て」は、“近江牛の美味しさを、もっと身近に、もっと簡単に”手間なく美味しいを叶えるために、電子レンジで温めるだけで本格料理が完成するシリーズ。





職人の手仕事による仕込みと、素材への徹底したこだわりにより、簡便性と本格的な味わいの両立を実現している。





商品を解凍後、電子レンジで温めるだけで、専門店の味をそのまま家庭で楽しめる。





厳選された近江牛100％を使用しており、肉本来の旨味とコクを最大限に引き出している。





さらに、仕込みから完成まで、近江肉師の手で一切の妥協なく手作業で調理しているという。



忙しい日常の中でも、食卓をワンランク上げるメニューとして活用できる。

「近江牛｜肉師仕立て」シリーズ2商品がW受賞！





今回、2万3千人規模のフードアナリストによる、食品・食材の審査・認定制度であるジャパン・フード・セレクションにて、「近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ」および「近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー」の2商品が、最高評価のグランプリをW受賞した。





「近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ」は、旨味あふれる近江牛100%のハンバーグに近江牛スライスを贅沢に重ね、芳醇デミグラスで仕立てた一皿。





「近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー」は、ごろっと大きめにカットした柔らかな近江牛を贅沢に使用。

96時間、自家製デミグラスで丁寧に煮込んで旨みを閉じ込めた、濃厚でコク深い一皿だ。

カネ吉ヤマモトフーズ(カネ吉山本)について

「近江牛｜肉師仕立て」シリーズを展開するカネ吉ヤマモトフーズは、1896年に近江八幡にて創業して以来、120年以上の長きに渡り愛され、豊かな自然の元で育まれた近江牛の伝統と品格を守り続けてきた企業。

創業時は冷蔵庫も無かった時代の冬場に月2回販売しており、現在はITの時代に流通の進化およびネット販売の普及によって、全国の人々に商品を届けられるようになった。

また、冷凍技術は解凍時の鮮度・風味が「生に限りなく近い」状態となり、自信を持って届けているとのこと。商いも時代の流れにより幾度も変化してきたが、「おいしかった」の声を聞けることを一番の喜びとして、今後も一層努力していくとしている。

「近江牛｜肉師仕立て 洋食セレクション」も販売



「近江牛｜肉師仕立て」シリーズからは、「近江牛｜肉師仕立て 洋食セレクション／5個」も販売している。



ごろっと大きめにカットした近江牛を贅沢に使用した「角切りビーフシチュー」「角切りビーフカレー」、旨みあふれる近江牛100％の「重ねデミグラスハンバーグ」「濃厚チーズハンバーグ」「和風おろしハンバーグ」が、それぞれ1個ずつ入ったギフト用セットだ。



「近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ」と「近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー」が、ジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞したこの機会に、温めるだけで極上の近江牛を体験できる「近江牛｜肉師仕立て」シリーズを味わってみては。

「近江牛｜肉師仕立て」シリーズ詳細：https://oumigyuu.co.jp/pages/kanemaru-rth

カネ吉山本公式オンラインショップ：https://oumigyuu.co.jp

(佐藤ゆり)