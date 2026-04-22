[caption id="attachment_1592352" align="aligncenter" width="600"] 窓から日差しが入り開放感のある教室。教室内には絨毯があるため0歳でも安心して教室に入ることができる。[/caption]セイハネットワークは、5月、大阪府大阪市淀川区三国本町に「セイハ英語学院」を新規開校する。近年、淀川区・三国エリアはファミリー層の増加に伴い、子どもの教育環境への関心が高まっているとするセイハネットワーク。こうした地域ニーズに