【大阪府大阪市】電車・車ともにアクセス良好の「セイハ英語学院 淀川三国教室」開校！キャンペーンも

[caption id="attachment_1592352" align="aligncenter" width="600"] 窓から日差しが入り開放感のある教室。教室内には絨毯があるため0歳でも安心して教室に入ることができる。[/caption]

セイハネットワークは、5月、大阪府大阪市淀川区三国本町に「セイハ英語学院」を新規開校する。

近年、淀川区・三国エリアはファミリー層の増加に伴い、子どもの教育環境への関心が高まっているとするセイハネットワーク。こうした地域ニーズに応えるべく、今回、安心して通える学びの場として「セイハ英語学院 淀川三国教室」を開校する。

セイハ英語学院について

セイハ英語学院は、0歳から通える子ども専門の英会話スクールとして、41年にわたり実績を積み重ねてきた。外国人講師と日本人講師が連携し、「聞く・話す(やり取り／発表)・読む・書く」の英語4技能5領域をバランスよく育成する。小学校高学年コース修了時には、実用英語技能検定(英検)3級レベルを目標としたカリキュラムを採用。年1回のスピーチコンテスト(全国大会あり)や、生徒向け留学制度、自宅学習用アプリの提供など、学びを広げる機会も充実している。

また、そろばん・ダンス・プログラミングなど、他ブランド教室とのW受講割引も利用できる。教室はショッピングセンター内にあり、振替・転校は無料、完全月謝制。安心して長く通える英会話教室となっている。

「セイハ英語学院 淀川三国教室」開校

「セイハ英語学院 淀川三国教室」は、阪急三国駅から徒歩約10分で、JR新大阪駅からも近い立地。車の場合は、国道176号線至近で、国道423号線にも近く、電車・車双方でのアクセスが良好となっている。

開講曜日は火・金・日で、開講時間は火・日が10:00〜19:00、金が10:30〜19:30。



そろばん教室88くんに隣接しており、英会話とそろばん教室のW受講もできる。

開校記念キャンペーンを開催、特典を用意



また、「セイハ英語学院 淀川三国教室」では開校記念キャンペーンを実施。受付期間は3月15日(日)〜4月30日(木)、受付時間は10:00〜18:00、実施場所は教室前だ。

第一期生入会キャンペーンでは、英会話が初めての子どもも安心してスタートできる機会を用意。通常価格11,000円(税込)の入会金が無料になるほか、オリジナルレッスンバッグがプレゼントされる。また、体験レッスンも随時受け付けている。無料体験の申し込みは、下記の申し込みページから。

セイハ英語学院はこれからも、「楽しく身につき、実際に使える英語力の習得」を大切に、子どもたちの未来の可能性を広げていくとしている。

セイハネットワークについて

セイハネットワークは、1985年(昭和60年)創業で、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。

主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約89,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に、「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加え、オンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開。

2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY(北九州英語村)」を開設し、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からはテスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

この機会に、「セイハ英語学院 淀川三国教室」はもちろん、セイハ英語学院についてチェックしてみては。

■セイハ英語学院 淀川三国教室

住所：大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目13-2

開講曜日：火・金・日

開講時間：火・日10:00〜19:00、金10:30〜19:30

詳細：https://english-academy.seiha.com/classroom/915778

無料体験申し込みページ：https://english-academy.seiha.com/taiken

(ソルトピーチ)