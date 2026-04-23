俳優の黒島結菜、北川景子が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。【全身ショット】いつまでも美しい…！オールブラックコーデの北川景子イベントでは質問コーナーも行われた。「原作を読んだ時、自分の中で未来という言葉も響きがガラッと変わるような不思議な感覚があったのですが、皆さんはこの作品に深く向き合われた今、改めてご自身の中で未来