芸能事務所・BLUE LABELの公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。元兄弟お笑いコンビ・まえだまえだの前田航基さんの所属を発表しました。【写真】前田航基、BLUE LABELに所属へ「お兄ちゃん！？」「BLUE LABELに新たに所属者が加わりました」「#前田航基」などとつづり、写真を1枚公開。シンプルな黒いTシャツに身を包んだ前田さんの宣材写真です。前田さんは3月まで松竹エンタテインメントに所属していました。コ