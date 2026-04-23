高市総理はきょう、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談をおこない、中東情勢を受け、エネルギーの供給拡大に向けた協力を要請しました。高市総理はきょう、サウジアラビアのムハンマド皇太子とおよそ30分間、電話会談をおこないました。中東情勢を受けホルムズ海峡が事実上封鎖されるなか、高市総理は有数の産油国であるサウジアラビアに対し、日本への紅海側からの原油の輸送など、エネルギーの供給拡大に向けた協力を要