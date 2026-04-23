左足首骨折で手術し、入院していたタレントの松本明子（60）が23日までに自身のインスタグラムを更新。芸能人からのお見舞いの品を公開した。19日に退院し、20日から仕事復帰した松本。「たくさんの優しさに支えられてます」と書き出し、贈られたお見舞いの品を公開した。「カルシウムたっぷりの美味しい差し入れは骨折経験の先輩、ロッチ中岡さんから」「akko60左足関節脱臼骨折のオリジナルトートバッグは東貴博さんから」