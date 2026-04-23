東海地方ではきょうは午後も雨が続き、本降りの雨となる所もあるでしょう。 【最新の雨シミュレーション】東海地方 いつどこで雨が降る？きょう午後～あす午前2時までの予想 正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、名古屋では朝から雨が降っています。この時間の気温は15.5℃で空気がヒンヤリとしています。 きょうは午後も傘が手放せない天気になるでしょう。最高気温は平野部で17℃前後、山間部の高山では