兵庫県淡路島のアニメパーク「ニジゲンノモリ」にある人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」が、2026年5月15日にオープン5周年を迎えます。さらに2026年は、「ドラゴンクエスト」シリーズにとっても40周年の節目。このふたつの節目を記念して、シリアルナンバー付きの特典が付属した限定チケット「キメラのつばさペン 〜シリアルナンバー入り・特別仕様〜」が、5月15日から300個限定で販売されます。【その他の画