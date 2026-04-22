昨年8月、61歳で亡くなった“NoB”こと山田信夫さんの追悼ライブ「NoB追悼ライブ」が22日、都内で開催され、現役ハードロックミュージシャンによる本気のカバーバンド「OSAMU METAL 80'S」（オサメタ）などが出演した。オサメタはNoBさんがボーカルを務め、ギターはEARTHSHAKERの石原“シャラ”慎一郎（66）、ベースは元BLIZARDの寺沢功一（62）、キーボードはNoBさんとともにMAKE−UPでデビューした盟友河野陽吾（63）、ドラムは