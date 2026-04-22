熊本県八代市の小学校に咲く美しい藤の花が、学校と地域をつなぐ宝物として大切にされています。 【写真を見る】"藤棚"は学校と地域をつなぐ宝物豪雨被災を乗り越え 満開の下で「感謝の給食」熊本・八代市 その花の下で開催されたのが、地域の人たちへ贈る「感謝の給食」です。 8か月前、土砂に飲まれた 薄紫色の可憐な花を連ねた藤棚。 八代市の龍峯小学校です。 今から8か月前、この場所は全く違う景色でした。 去