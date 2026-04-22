【モデルプレス＝2026/04/22】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショット写真を公開し、注目を集めている。【写真】24歳美人インフルエンサー「口が富士山」長女顔出し2ショット◆流那、長女との2ショット公開流那は「口が富士山」とコメントを添え、娘との2ショットを投稿。屋外で、開いた口が富士山の形になっている長女をキャップを被った流那が抱きか