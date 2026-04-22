【いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾】 7月 展開予定 タイトーは、プライズ「いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾」を7月に展開することを発表した。 本製品は、河下水希氏によるラブコメ漫画「いちご100%」に登場する「東城綾」を、タイトーのプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化するもの。 今回同社のプライズ情