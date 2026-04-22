ラブコメ名作漫画「いちご100%」より「東城綾」がタイトーのプライズ「Desktop Cute」でフィギュア化決定！7月展開予定
【いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾】 7月 展開予定
タイトーは、プライズ「いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾」を7月に展開することを発表した。
本製品は、河下水希氏によるラブコメ漫画「いちご100%」に登場する「東城綾」を、タイトーのプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、制服姿でぺたんと座り込む東城綾の姿を確認することができる。
【速報‼】ラブコメ名作漫画『#いちご100％』から、#東城綾 がDesktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより制服姿で登場決定❣- タイトートイズ (@Taito_Toys) April 22, 2026
見えないところまでこだわって作りました❣🍓🍓
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
7月登場予定‼
続報をお楽しみに！ pic.twitter.com/b2i1OvRfHP
(C)河下水希／集英社