【いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾】 7月 展開予定

タイトーは、プライズ「いちご100% Desktop Cute フィギュア 東城綾」を7月に展開することを発表した。

本製品は、河下水希氏によるラブコメ漫画「いちご100%」に登場する「東城綾」を、タイトーのプライズフィギュア「Desktop Cute（デスクトップキュート）」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、制服姿でぺたんと座り込む東城綾の姿を確認することができる。

(C)河下水希／集英社