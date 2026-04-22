報知杯の第６４回しらさぎ賞・Ｓ３は４月２２日、浦和競馬場で牝馬１３頭（南関東１１、他地区２）が１４００メートルを争った。２番手を進んだ４番人気のツーシャドー（和田譲治騎乗）が直線で抜け出し、アンジュフィールドの追撃を半馬身封じて優勝。２年前のこのレースに続く重賞２勝目を飾った。１番人気のホーリーグレイルは４着だった。１、２着馬にはスパーキングレディーＣ・Ｊｐｎ３（７月８日、川崎）への優先出走権が