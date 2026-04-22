報知杯の第６４回しらさぎ賞・Ｓ３は４月２２日、浦和競馬場で牝馬１３頭（南関東１１、他地区２）が１４００メートルを争った。２番手を進んだ４番人気のツーシャドー（和田譲治騎乗）が直線で抜け出し、アンジュフィールドの追撃を半馬身封じて優勝。２年前のこのレースに続く重賞２勝目を飾った。１番人気のホーリーグレイルは４着だった。１、２着馬にはスパーキングレディーＣ・Ｊｐｎ３（７月８日、川崎）への優先出走権が与えられた。

逃げるシンリンゲンカイを２番手でピタリをマークしたツーシャドー。そのまま直線に入って抜け出すと、後方から迫ったアンジュフィールドを半馬身だけ振り切った。鞍上の和田譲治が「スタートセンスが良く、根性がある」と絶賛するアピールポイントを存分に発揮。２０２４年以来、２年ぶり２度目の報知杯しらさぎ賞制覇を果たした。

和田譲治騎手は１６日のブリリアントＣ（リベイクフルシティ）に続いて重賞を連勝。「うれしい。スタートだけはと集中した。道中は速い流れだったが、息を抜きながら楽に走れた」と喜んだ。今年で７歳の牝馬とあって、このレースで引退し繁殖へとのプランだったが、強いレース内容に現役続行が決定。次走は同じ舞台のプラチナＣ・Ｓ３（５月２７日）などを視野に入れて調整される予定だ。

野畑凌騎手（アンジュフィールド＝２着）「スタートで出負けしたのが痛かったです。内々をさばきいい位置にはつけられて、開くところを狙っていきました。直線で併せてから勝ち馬がもうひと伸びしましたが、内容は良かったです」

本田正重騎手（オメガシンフォニー＝３着）「近２走で使えなかった脚を使えたことには満足です。コースは向いているとは言えないけど、ブリンカーと距離を短縮した効果はあったかなと思います」

矢野貴之騎手（ホーリーグレイル＝４着）「斤量泣きせず馬はよく頑張ってくれた。ただ大外枠で外々を回され、ふかしっぱなしになり、スタンド前と４コーナーもふられた感じになった。能力的には抜けているし、内々で我慢する形なら」

赤岡修次騎手（シンリンゲンカイ＝５着）「このメンバーでも持ち味のスピードを生かし、左回りも苦にしなかった。最後甘くなったけど見せ場はつくれたし、相手次第でやれていい」

◇ツーシャドー 父ダノンレジェンド、母ブラックショコラ（父サウスヴィグラス）。浦和・小沢宏次厩舎所属の牝７歳。北海道浦河町・バンブー牧場の生産。通算３０戦１１勝。総獲得賞金は６９２４万円。主な勝ち鞍は２４年しらさぎ賞・Ｓ３。馬主は（有）バンブー牧場。