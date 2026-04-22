状態が心配されているレアル・マドリードのブラジル代表DFエデル・ミリトンだが、重傷は回避したようだ。21日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。ラ・リーガ第33節が現地時間21日に行われ、レアル・マドリードはアラベスに2−1で勝利。逆転優勝に向けて絶対に負けられない戦いが続く中、キリアン・エンバペとヴィニシウス・ジュニオールの“2大エース”がネットを揺らし、公式戦5試合ぶりの白星を