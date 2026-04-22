【モデルプレス＝2026/04/22】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月21日、自身のInstagramを更新。韓国の街中でのプライベートショットを公開し、反響が集まっている。【写真】NiziUメンバー「天使降臨」街中散歩ショット◆ミイヒ、散歩中のプライベートショット公開ミイヒは「お散歩日和 韓国も暖かくなってきたよん」とつづり、韓国の日々を報告。韓国の街中で、肩に飾りがつき、フードの紐がリボン