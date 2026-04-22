卓球対決・銭湯・焼肉…ふたりのリアルな友情トーク全公開花王株式会社のスキンケアブランド『メンズビオレ』が15年ぶりのブランドリニューアルを行い、新TVCM「さらっといい距離。」篇を放映開始した。 出演するのは俳優の菅田将暉さんと井之脇海さん。CMには、Vaundyの楽曲「気まぐれ」が起用されている。 「さらっといい距離。」篇 15 秒︓「さらっといい距離。ボディウォッシュ」篇 15 秒︓「さらっといい距