靖国神社に「真榊」を奉納した高市首相を批判する評論を掲載した、22日付の中国共産党機関紙、人民日報。右は1面トップで報じる環球時報（共同）【北京共同】22日付の中国共産党機関紙、人民日報は靖国神社に「真榊」と呼ばれる供物を奉納した高市早苗首相を名指しで批判する国際評論を掲載した。「高市氏という日本の右翼政治家が誤った歴史観に固執し、平和と正義に背く道を歩み続ければ、国際社会の厳正な監視と歴史の公正な