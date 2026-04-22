今年1月にTBSを退社したアナウンサーの良原安美（30）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。米カリフォルニア州で開かれた世界最大級の野外音楽祭「コーチェラ・フェスティバル」を訪れたという良原アナ。「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか」と伝えた。そして「最高の思い出」と、満喫する様子を写真や動画でアップ。サングラスを掛け、ノースリーブにシ