アイドルグループ・乃木坂46の小川彩（18）＆菅原咲月（20）が22日、都内で行われた映画『時をかける少女 4K デジタル修復版』先行上映会＆スペシャルイベントに登場。イベントで『時をかける少女』と『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化することが明かされ、それぞれ小川、菅原が主演を務めることがサプライズ発表された。【写真】かわいい…！清楚なワンピース衣装で並ぶ菅原咲月＆小川彩第一弾【角川映画祭】、第二弾【