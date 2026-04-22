◆話題のホテル「キャプション by Hyatt」の東西バーガーが限定コラボ！なんば 大阪の味が東京で楽しめるのは5月31日（日）まで「キャプション by Hyatt」の兜町 東京となんば 大阪、両ホテルのソーシャルハブ「Talk Shop」にて、2026年5月31日（日）までの期間限定で互いのレシピを共有したコラボバーガーが絶賛販売中！金融街の歴史と新カルチャーが交差する東京・兜町と、食へのこだわりと遊び心にあふれた大阪・なんば。その土