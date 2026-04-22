生まれて間もない実子に暴力をふるい、骨折などの重傷を負わせたとして傷害罪に問われた20代の男性被告人に対し、大津地裁は4月10日、拘禁刑3年（求刑：拘禁刑5年）、執行猶予5年の判決を言い渡した。被害者は、生後わずか1カ月の乳児だった。それでも母親である妻は、法廷で「執行猶予」を求めた。なぜ被告人は我が子に手を上げたのか。裁判で明らかになった経緯を追った。（裁判ライター・普通）●「ポキッ」という音がした被告