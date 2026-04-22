岡山市消防局は、きょう（22日）午前9時に岡山市と吉備中央町に「林野火災注意報」を発表しました。今年4月1日の運用開始以降、初の発令となります。 注意報は、・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下である場合・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表された場合に発令されるものです。