タレントの小島瑠璃子さん（32）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。イメチェン後のヘアスタイルを披露した。「エネルギーチャージ」小島さんは、「桜は少し恋しいけれど髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ」と報告。「写真ではあまりわかりませんが実際にみるとかなりのピンクです」と説明し、「コメントで何枚目がお好みか教えてください」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、