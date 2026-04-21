タレント・明石家さんまがＭＣを務める日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２１日放送され、「タメになる習い事発表会」がトークテーマとなった。さまざまな習い事を経験している著名人が集結。Ｎｅｔｆｌｉｘのヤンキーによる恋愛リアリティーショー「ラブ上等」で注目を集めた、ギャルタレントの鈴木ユリアも出演した。鈴木は極真空手を習っており、「組手のスパーリング」で県大会優勝のスゴ腕だったという。始めたき