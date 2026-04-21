4月20日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【動物㊙ハプニング＆極限！航空パニック＆謎解明！戦慄の㊙真相SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】23歳の母親と幼い子どもたちの遺体が発見された。捜査線上に謎の人物の存在も浮上…真犯人の正体とは？世界中でとらえた驚きのショート映像が続々！水族館では、女の子がアシカに餌やり体験。魚をアシカに投げたところ、奇