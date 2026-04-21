23歳の母親と幼い子どもたちの遺体が発見された。捜査線上に謎の人物の存在も浮上…真犯人の正体とは？
4月20日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【動物㊙ハプニング＆極限！航空パニック＆謎解明！戦慄の㊙真相SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】23歳の母親と幼い子どもたちの遺体が発見された。捜査線上に謎の人物の存在も浮上…真犯人の正体とは？
世界中でとらえた驚きのショート映像が続々！水族館では、女の子がアシカに餌やり体験。魚をアシカに投げたところ、奇跡的なハプニングが発生！一方、車のドアが開けられたという警報が！持ち主の男性が駆けつけると、車内を物色する泥棒がいた。逃げ出す泥棒に男性がタックル！だが次の瞬間、戦慄の事態に！緊迫の瞬間から、動物ハプニング、神業救出劇まで、他では見られない渾身のショート動画を一挙公開！
中国東方航空583便は、乗客乗員255人を乗せ、アメリカ・ロサンゼルスを目指していた。
太平洋上空を順調に飛行していたが、突然、異常事態が発生！機首が持ち上がり、バランスを崩してしまう！
機体は安定せず、今度は急激な降下に転じる！このままでは海へ墜落してしまう！機長は、緊急着陸を決断！
最も近い空港は、アメリカの空軍基地だった！果たして、無事に着陸することができるのか！？
アメリカ・オハイオ州。23歳の母親ヘザーが、幼い子供たちと姿を消した。異変に気づいた幼馴染の友人が、彼女の自宅を訪ねても応答はない。
やがて、ヘザーと子どもの遺体が発見される。
捜査線上に浮上したのは、遺体の第一発見者である近所に住む2人の隣人、そして、事件直前まで彼女と一緒にいたとされる友人。
さらに、ヘザーに何度も電話をしていた謎の人物の存在も浮上。果たして、真犯人の正体とは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
水谷隼
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
加瀬康之、木村良平、潘めぐみ、伊瀬茉莉也、うすいたかやす、石黒史剛、中嶋美風雪
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
【動画】23歳の母親と幼い子どもたちの遺体が発見された。捜査線上に謎の人物の存在も浮上…真犯人の正体とは？
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太平洋上空を順調に飛行していたが、突然、異常事態が発生！機首が持ち上がり、バランスを崩してしまう！
機体は安定せず、今度は急激な降下に転じる！このままでは海へ墜落してしまう！機長は、緊急着陸を決断！
最も近い空港は、アメリカの空軍基地だった！果たして、無事に着陸することができるのか！？
アメリカ・オハイオ州。23歳の母親ヘザーが、幼い子供たちと姿を消した。異変に気づいた幼馴染の友人が、彼女の自宅を訪ねても応答はない。
やがて、ヘザーと子どもの遺体が発見される。
捜査線上に浮上したのは、遺体の第一発見者である近所に住む2人の隣人、そして、事件直前まで彼女と一緒にいたとされる友人。
さらに、ヘザーに何度も電話をしていた謎の人物の存在も浮上。果たして、真犯人の正体とは！？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
水谷隼
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
加瀬康之、木村良平、潘めぐみ、伊瀬茉莉也、うすいたかやす、石黒史剛、中嶋美風雪
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