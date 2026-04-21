２１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１２６．４１ポイント（０．４８％）高の２６４８７．４８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．４８ポイント（０．５０％）高の８９４３．５４ポイントと続伸した。ハンセン指数は２月２７日来、約２カ月ぶりの高値水準を回復している。売買代金は２０５１億７７４０万香港ドル（約４兆１６５１億円）に縮小した（２０