【モデルプレス＝2026/04/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が4月18日より、MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタートした。2日目となる19日公演のアンコールでは、大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）の3人がそれぞれJAM’S（ファンの愛称）への感謝を口にした。＜ライブレポート ※一部ネタバレあり