巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が19日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。広島に移籍して良かったことの一つを明かした。「選手の時より忙しい」と精力的に活動している現在の長野氏。「スカウトの皆さんの大変さが分かります」と特に移動の多さにバタバタとしているようだが、充実した