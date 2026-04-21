飼い主さんがコンビニで買い物している間、車でお留守番の柴犬さん。すぐに戻ってきたのに…！？悲壮感たっぷりのわんこの姿はSNSで話題を呼び、「しょぼぼぼ～ん」「かわいい甘えん坊さん♡」「気持ちですぎ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：コンビニに行っている間、車で留守番していた犬→すぐに戻ったら…悲壮感がすごい『表情』】 コンビニから戻ったらわんこが…！ TikTok