鹿児島市の県道で21日未明、集団で走行していたバイク同士が接触し乗っていた16歳の少女が意識不明の重体となっています。 集団で走行していたバイク同士が追突 鹿児島南警察署によりますと21日午前3時ごろ、で集団で走っていたオートバイが前を走っていたオートバイに追突しました。 この事故で追突したオートバイの後部座席に乗っていた16歳の少女が病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 2台のほかに