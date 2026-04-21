『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優・林鼓子のファースト写真集が５月15日に発売されることが決定した。あわせて表紙画像などが公開された。【写真】露出多め！豊満ボディ強調林鼓子の写真集カット＆表紙先行カットが解禁されるやいなや大反響となり、インフォスクエアのイベント付き３冊