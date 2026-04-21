◆ウェスティンホテル横浜から初の和のアフタヌーンティー。かわいいお城の形のムースなど抹茶を使った個性豊かなスイーツたち新茶が香る初夏の季節。ウェスティンホテル横浜の「ロビー・ラウンジ」にて、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」が登場。ロビーラウンジ初の和のアフタヌーンティーで、注目はお城の形の「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。さらに、ほうじ茶ジ