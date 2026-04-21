ウェスティンホテル横浜から初の和のアフタヌーンティー。かわいいお城の形のムースなど抹茶を使った個性豊かなスイーツたち
◆ウェスティンホテル横浜から初の和のアフタヌーンティー。かわいいお城の形のムースなど抹茶を使った個性豊かなスイーツたち
新茶が香る初夏の季節。ウェスティンホテル横浜の「ロビー・ラウンジ」にて、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」が登場。
ロビーラウンジ初の和のアフタヌーンティーで、注目はお城の形の「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。さらに、ほうじ茶ジュレを添えたプリンなど、個性豊かなデザートを涼しげなガラスプレートでお届け。和洋折衷のセイボリーとともに楽しんで。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル横浜の「ロビー・ラウンジ」に、「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで
・ロビーラウンジ初の和のアフタヌーンティーは抹茶がテーマ
・抹茶とショコラのムースで作った「ウェスティンホテル横浜城」はおいしいうえに見た目もキュート
・ほうじ茶ジュレと和三盆を添えた抹茶プリンや「抹茶と紫蘇のスコーン」など初夏にぴったりのデザートが勢揃い
・茶蕎麦と錦糸卵の海苔生春巻きや黒豚の最中サンドなど、セイボリーにも和の要素が
・お酒に合うセイボリーを揃えたナイトアフタヌーンティーも用意
小さなお城に一目惚れ。抹茶の奥深い香りに満たされる初夏のティータイム
最上階のロビーラウンジにて開催されるのは、梅雨から初夏を彩る「抹茶」をテーマとした初の和のアフタヌーンティー。
いちばんの注目は、新緑の丘に建つお城をイメージした「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。思わず写真に収めたくなる愛らしい見た目ながら、抹茶の豊かな風味を堪能できる本格的な1品。
ほかにも、チーズムースを合わせた抹茶サブレや、ほうじ茶ジュレと和三盆を添えた抹茶プリンなど、お茶のほろ苦さと甘みが重なる清涼感あふれるデザートがずらり。新採用のガラスウェアが、抹茶の鮮やかな色合いをよりいっそう引き立ててくれる。
爽やかな口当たりの「抹茶と紫蘇のスコーン」や、茶蕎麦・京鴨など和の要素が詰まったセイボリー、さらに、白玉とわらび餅に抹茶アイスとみたらしソースを添えた週末限定の抹茶パフェも見逃せない！
横浜の街並みを見下ろす開放的な空間で、新茶の香りに包まれる心地よいひとときを過ごして。
夜だけの特別なセイボリーをお酒と楽しむ、大人の贅沢時間
お酒とのマリアージュを堪能できる「ナイトアフタヌーンティー」もおすすめ。
夜限定のセイボリーは、お酒のお供にぴったりな特別なラインナップ。「フォアグラムースのミニタルトレット」や「照り焼きミニチキンバーガー」、甘みが引き立つ「トウモロコシのポタージュ」など、軽やかさの中に奥行きを感じる贅沢な逸品に舌鼓を。
スパークリングワインやシャンパーニュのフリーフロープランも用意されているので、シーンに合わせて選べるのがうれしい。
美しい夜景を眺めながら、選び抜かれたお酒と上質なセイボリーが奏でる至福の余韻に浸って。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウェスティンホテル横浜が誇る天空のラウンジでアフタヌーンティーを堪能
ウェスティンホテル横浜の23階、日本一の名峰・富士山や横浜エリアの景観を眼下におさめる、贅沢な空間が特徴のロビーラウンジ。ホテルオリジナルのスイーツやセイボリー、厳選されたティーなど、ウェスティンホテル横浜の贅沢なアフタヌーンティーが楽しめる。気ままな女子会や、おひとりさまでも。
新茶が香る初夏の季節。ウェスティンホテル横浜の「ロビー・ラウンジ」にて、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」が登場。
ロビーラウンジ初の和のアフタヌーンティーで、注目はお城の形の「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。さらに、ほうじ茶ジュレを添えたプリンなど、個性豊かなデザートを涼しげなガラスプレートでお届け。和洋折衷のセイボリーとともに楽しんで。
・ウェスティンホテル横浜の「ロビー・ラウンジ」に、「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで
・ロビーラウンジ初の和のアフタヌーンティーは抹茶がテーマ
・抹茶とショコラのムースで作った「ウェスティンホテル横浜城」はおいしいうえに見た目もキュート
・ほうじ茶ジュレと和三盆を添えた抹茶プリンや「抹茶と紫蘇のスコーン」など初夏にぴったりのデザートが勢揃い
・茶蕎麦と錦糸卵の海苔生春巻きや黒豚の最中サンドなど、セイボリーにも和の要素が
・お酒に合うセイボリーを揃えたナイトアフタヌーンティーも用意
小さなお城に一目惚れ。抹茶の奥深い香りに満たされる初夏のティータイム
最上階のロビーラウンジにて開催されるのは、梅雨から初夏を彩る「抹茶」をテーマとした初の和のアフタヌーンティー。
いちばんの注目は、新緑の丘に建つお城をイメージした「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。思わず写真に収めたくなる愛らしい見た目ながら、抹茶の豊かな風味を堪能できる本格的な1品。
ほかにも、チーズムースを合わせた抹茶サブレや、ほうじ茶ジュレと和三盆を添えた抹茶プリンなど、お茶のほろ苦さと甘みが重なる清涼感あふれるデザートがずらり。新採用のガラスウェアが、抹茶の鮮やかな色合いをよりいっそう引き立ててくれる。
爽やかな口当たりの「抹茶と紫蘇のスコーン」や、茶蕎麦・京鴨など和の要素が詰まったセイボリー、さらに、白玉とわらび餅に抹茶アイスとみたらしソースを添えた週末限定の抹茶パフェも見逃せない！
横浜の街並みを見下ろす開放的な空間で、新茶の香りに包まれる心地よいひとときを過ごして。
夜だけの特別なセイボリーをお酒と楽しむ、大人の贅沢時間
お酒とのマリアージュを堪能できる「ナイトアフタヌーンティー」もおすすめ。
夜限定のセイボリーは、お酒のお供にぴったりな特別なラインナップ。「フォアグラムースのミニタルトレット」や「照り焼きミニチキンバーガー」、甘みが引き立つ「トウモロコシのポタージュ」など、軽やかさの中に奥行きを感じる贅沢な逸品に舌鼓を。
スパークリングワインやシャンパーニュのフリーフロープランも用意されているので、シーンに合わせて選べるのがうれしい。
美しい夜景を眺めながら、選び抜かれたお酒と上質なセイボリーが奏でる至福の余韻に浸って。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウェスティンホテル横浜が誇る天空のラウンジでアフタヌーンティーを堪能
ウェスティンホテル横浜の23階、日本一の名峰・富士山や横浜エリアの景観を眼下におさめる、贅沢な空間が特徴のロビーラウンジ。ホテルオリジナルのスイーツやセイボリー、厳選されたティーなど、ウェスティンホテル横浜の贅沢なアフタヌーンティーが楽しめる。気ままな女子会や、おひとりさまでも。