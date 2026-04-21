◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に今季初盗塁に成功した。

初回の第1打席は相手先発・キンタナにファウルで粘ったものの7球目のスラーブを打ち損じ、一ゴロに打ち取ったかに思われた。ところが一塁手・ジョンストンがベースカバーに入ったキンタナに送球もキンタナが捕球し損ね、敵失で出塁した。

その後、次打者・コールの打席でスタートを切り、二盗に成功。今季初盗塁を記録した。

2度目の右肘手術から復帰した昨季は20盗塁。24年シーズンは59盗塁、54本塁打でMLB史上初の「50−50」を達成した。

大谷は前日19日の同戦で3回1死一塁から右中間を破る適時二塁打を放ち、51試合連続出塁を記録。1923年に記録されたベーブ・ルース（ヤンキース）の最長記録に並んだ。9回にも左中間二塁打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打をマークした。

ここまで打者としては21試合に出場し、打率・273、5本塁打、11打点を記録している。