俳優の木村拓哉さん（53）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな白T姿を披露した。「アムと出動に」木村さんは、「今日も暖か！」といい、白T姿で上を向く写真を投稿した。「新期のポスター撮影の後は、アムと出動に」とつづり、「途中に出逢えた黒猫さんの迫力がなかなかでした！」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ネックレスを身につけ、アメリカのロックバンド「ニルヴァーナ」のセカンド・