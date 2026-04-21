2026年4月19日、中国メディアの第一財経は、今年1〜3月の中国経済が前年同期比5%成長で好スタートを切ったものの、「供給強・需要弱」の構造的課題が依然残っていると報じた。記事は、1〜3月の中国の国内総生産（GDP）成長率が5%で市場予想を上回り、主要経済国の中で上位に位置したと紹介。内需の経済成長への寄与率は84．7%に達し前年同期から30ポイント近く大幅上昇したほか、固定資産投資は前年同期比1．7%増と前年通年の3．8%