フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。4月20日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、マスコミやネットなどのメディアについてトークを繰り広げた。 マライ「今日はメディアの話をしていこうと思います。『結論や正義を要求する前に、まず考えることを思い出そう』というテーマです。日本では