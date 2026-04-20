『留守番が苦手な犬』の共通点4選 仕事や用事で愛犬に留守番をお願いする飼い主さんも多いでしょう。しかし犬は元々群れで暮らす動物のため、ひとりになると寂しさや不安を感じやすいもの。 『犬は留守番が苦手』であることは前提として、中でも極端に苦手な犬がいます。そういった孤独を感じやすい犬にどのような共通点があるのでしょうか。 1.飼い主への依存心が強い 常に後追いをしたり、姿が見えなくなるだけ