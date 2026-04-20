アメリカプロバスケットボールＮＢＡ。年間チャンピオンを決める「プレーオフ」がきのう始まりました。ロサンゼルス・レイカーズは、富山市出身の八村塁選手の活躍で白星スタートです。日本時間のきのう行われたプレーオフ１回戦の初戦。八村塁選手が所属するレイカーズは、ロケッツと対戦しました。八村塁選手「小さいころ僕が中学校、高校でＮＢＡに憧れた時は、レギュラーシー