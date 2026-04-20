アメリカプロバスケットボールＮＢＡ。年間チャンピオンを決める「プレーオフ」がきのう始まりました。ロサンゼルス・レイカーズは、富山市出身の八村塁選手の活躍で白星スタートです。



日本時間のきのう行われたプレーオフ１回戦の初戦。八村塁選手が所属するレイカーズは、ロケッツと対戦しました。





八村塁選手「小さいころ僕が中学校、高校でＮＢＡに憧れた時は、レギュラーシーズンも見ていたが、僕はプレーオフをすごく見ていたので」「子どもたちは見ていてくれていると思うので、もっと勇気づけられたりモチベーションになってくれたらいい」その八村選手、プレーオフ初戦でも躍動します。まずはスリーポイントと見せかけて、ミドルシュート！そして…実況「レブロンからハチムラへ！」「スリーポイント！」師匠・レブロンのパスから、スリーポイントシュート！さらにディフェンスでも豪快なブロックショットを決めます。その後もスリーポイントやミドルシュートを高確率で決めた八村選手は、チーム最長の４１分３０秒の出場で１４得点！レイカーズのプレーオフ初戦の勝利に大きく貢献しました。