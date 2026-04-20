20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度5強の強い揺れを観測したことを受け、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）が30分遅れで放送開始した。【写真】きょう放送『CDTVライブ！ライブ！』に出演する豪華アーティスト冒頭、MCのえとちゃん（江藤愛アナ）は「きょう夕方4時53分の地震で津波警報が出ています。特に北海道・東北の地域の方々、不安な夜を迎えられると思いますし避難